HC Verva Litvínov zatím vyčkává s prodejem permanentních vstupenek

Na základě aktuální situace v České republice vzhledem k pandemii viru Covid-19 HC Verva Litvínov vyčkává na rozhodnutí příslušných státních orgánů týkající se návštěv sportovních akcí.

”Vlivem současných omezení se může stát, že majitelé permanentních vstupenek nebudou moc i navštívit úvodní zápasy Tipsport extraligy. Chceme být připraveni na všechny možné scénáře, a proto s prodejem permanentních vstupenek vyčkáváme. Je proto možné, že prodej permanentních vstupenek bude zahájen později, než bylo v minulosti zvykem, naši fanoušci budou o všech změnách informováni,” vysvětluje marketingový ředitel klubu Jan Klobouček.

Klub připravuje změny cenové mapy hlediště. Což zjednodušeně znamená, že místa na středu hřiště budou dražší, než místa na krajích hlediště. Dále se bude brát v úvahu atraktivita soupeře, vývoj sezóny a hrací den. Majitelé permanentních vstupenek z loňské sezóny budou mít nadále do předem stanoveného termínu přednostní rezervaci na své místo do nového ročníku Tipsport extraligy. „Stejně tak jako ostatní extraligové kluby přizpůsobují svou strategii v oblasti ticketingu, tak i my se chceme v tomto směru přiblížit této době. S novým ticketingovým systémem se mohou naši fanoušci těšit i na mnoho výhod, které odprezentujeme s oficiálním termínem zahájení prodeje na sezónu 2020/2021,“ říká Jan Klobouček.