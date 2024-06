Senioři dostanou novou výpočetní techniku

Jednou z priorit města je zajištění kvalitní péče o seniory, kteří jsou ubytováni v Městské správě sociálních služeb. K tomu jsou potřeba nejen kvalifikovaní a empatičtí zaměstnanci, ale i příjemné prostředí a kvalitní vybavení. Žádné pracoviště už se dnes neobejde bez počítačů a notebooků, které jsou používány nejen k vedení administrativy a uchovávání citlivých dat, ale i k vyřizování běžné agendy. Čím kvalitnější jsou taková zařízení, tím je práce s nimi rychlejší a efektivnější. V případě Městské správy sociálních služeb to platí dvojnásob, neboť uspořený čas je možné věnovat klientům, tedy převážně seniorům. Město se proto rozhodlo zakoupit pro tuto svou organizaci novou výpočetní techniku.

Jde celkem o 79 počítačů typu All In One (tedy takové počítače, které v jednom přístroji zahrnují všechny hlavní součástí, tedy samotný počítač, monitor i reproduktory), 34 notebooků a 14 monitorů včetně veškerého příslušenství. Součástí vyhlášené veřejné zakázky, jejímž jediným kritériem bude nabídková cena, bude i záruční servis a doprava na místo dodání. Konečná částka sice vzejde z výběrového řízení, odhaduje se však, že náklady by mohly činit zhruba 3,9 milionu Kč.