Senioři ovládli hipodrom – už podvacáté

Areál mosteckého hipodromu se zaplnil tisícovkou seniorů. Městská správa sociálních služeb Most zde uspořádala jubilejní dvacátý ročník Letního letního setkání seniorů. Na realizaci projektu, který se stává neodmyslitelnou tradicí a u seniorů se těší velké oblibě, má velkou zásluhu i Ústecký kraj, který projekt podpořil.

Letního setkání se zúčastnili i senioři ze zařízení z okolních měst. Pro seniory byl připraven bohatý kulturní a soutěžní program a samozřejmě nechybělo posezení u kávy, koláčů a grilovaných klobás. Když se senioři baví, je to s plnou parádou. Připravili si totiž sami svá vystoupení, kterými pobavili nejen své vrstevníky, ale také sebe. Senioři se zastavovali u tvořivých dílen, nakupovali ve stánku s ergoterapeutickými pomůckami, obdivovali ukázky výcviku dravých ptáků, bavili se u vystoupení dětí ze stacionáře dětí a jeslí z Malíkovky a souboru Babči mažoretky. Ke všemu vyhrávala Kladenská Heligonka a hudební kapela Sortiment. Na seniory se přišli podívat a popovídat si s nimi náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará, radní Mostu Alois Malý, ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský a samozřejmě nechyběl ředitel městské správy Martin Strakoš. „Jsem překvapená, jaký mají senioři v těchto vedrech elán. Od rána se skvěle baví, což je pro organizátora slavnosti nejlepší zpětná vazba. Pozitivní je, že naši senioři jsou ve svém věku stále kreativní a umí se zábavy zhostit i sami,“ řekla po vystoupení seniorské skupiny náměstkyně Markéta Stará. Slavnost si pochvaloval i ředitel MSSS Martin Strakoš: „Když vidím entuziasmus našich klientů, je to pro mě velká motivace. Jsem rád že si hry užívají naplno a to navzdory velkému horku,“ řekl ředitel, který ve svém proslovu vzpomněl slova Charlieho Chaplina: „Den bez smíchu je promarněný den“….

Popiska pod foto: Markéta Stará a Martin Strakoš se „svými“ seniory.