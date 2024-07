Seniorka přišla o úspory

Podvodníci slíbili zhodnocení peněz, okradli ji o více než 300 tisíc. Mohla však přijít o další milion.

Obětí podvodníků, kteří se k cizím penězům dostanou pod záminkou výhodného investování, se tentokrát stala 73letá žena z Chomutova. Vše začalo tak, že při hraní hry se jí na mobilním telefonu zobrazila reklama, kterou rozklikla. Jednalo se o nabídku zhodnocení peněz formou investic. Seniorka si již přesně nepamatuje, jak k tomu došlo, avšak posléze jí volal nějaký muž mluvící česky s cizím přízvukem. Řekl jí, že jí chtějí finančně pomoct, a když investuje nějaké peníze, tak je zúročí. Vyzval ji k zaplacení vstupního poplatku ve výši 2 tisíce korun a nabídl, že jí se vším pomůže, a to pomocí aplikace, zaslané na WhatsApp. Žena si tedy podle instrukcí do mobilu i notebooku nainstalovala aplikaci AnyDesk pro vzdálený přístup. Dále si na radu muže založila nový bankovní účet, prý aby jí měli kam posílat peníze. K tomuto účtu zřídila volajícímu přístup. Následně ji kontaktoval další muž, „investiční specialista“, který jí pak přes notebook ukazoval nějaké grafy, vysvětloval jí něco ohledně zhodnocení peněz, čemuž však seniorka nerozuměla. Věřila, že jí pomáhá se zúročením jejích úspor, proto ho nechala dělat, co chtěl.

Nakonec však pojala podezření, zda je vše v pořádku, a zašla proto do své banky. Tam zjistila, že ji podvodníci připravili o více než 330 tisíc korun, přičemž tuto částku nejprve převedli z jejího starého účtu na nově zřízený a poté z něho na neznámý účet. Naštěstí pachatelé nestačili ženě ukrást další přibližně milion korun, který měla uložený na dalších účtech.

„V souvislosti s tímto případem bychom chtěli apelovat na občany, aby nevěřili různým nabídkám na snadné a vysoké zhodnocení peněz a jakékoli investice dobře zvažovali.

Upozorněte, prosím, zejména své příbuzné a známé v seniorském věku na tyto typy podvodů. Řekněte jim, aby na takové nabídky investování nereagovali, a pokud o něčem podobném uvažují, aby si o tom nejprve promluvili například s někým z rodiny nebo třeba osobně navštívili banku a poradili se tam přímo s investičním specialistou,“ uvádí policejní mluvčí Miroslava Glogovská.