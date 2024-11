Seniorku zlákala výhodná investice do uhlí a ropy

Na základě reklamy, která slibovala výhodné zhodnocení peněz investicemi do uhlí a ropy se rozhodla třiasedmdesátiletá žena z Litoměřic zhodnotit své celoživotní úspory.

V letních měsících tohoto roku zavolala na telefonní číslo uvedené v reklamě s dotazem na podmínky investování. Následně jí telefonicky oslovil „investiční expert“, který jí instruoval a nalákal k výhodnému zhodnocení peněz. Tato údajně velice výhodná investiční příležitost byla prý časově omezená, ale o to „výnosnější“. Takže seniorka se musela rychle rozhodnout a pod časovým tlakem tak investovat statisíce korun. Poškozená dle jeho pokynů nejprve odeslala několik plateb na jím určené bankovní účty.

Dále v několika případech vybrala ze svého účtu finanční hotovost v řádu několika stovek tisíc, kterou následně dle telefonických pokynů podvodníka předala v obálce neznámému muži, jenž na ní čekal vždy na předem určeném místě.

V jednom případě jí dokonce neznámý podvodník objednal vozidlo TAXI, kterým byla odvezena k výběru peněz do své banky a poté s penězi za neznámým mužem, jemuž je důvěřivá žena opět dle pokynů podvodníka předala do rukou. Posléze žena pravděpodobně prozřela, že se stala obětí promyšleného podvodu, a obrátila se na policii. Celkem tak přišla o více než 2 900 000 korun.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení a odsouzení hrozí neznámému podvodníkovi až osmileté vězení.

investice

Policie ČR doporučuje

Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.

Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.

Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.

Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.

Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.

Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.