Sev.en Energy a ČEZ se dohodly na dřívějším prodeji Elektrárny Počerady

Elektrárna Počerady přejde do rukou skupiny Sev.en Energy již letos k 31. 12. 2020. To je o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Důvodem dohody je ze strany Sev.en Energy možnost urychlit kompletní opravy pro ekologizaci tohoto významného energetického zdroje, který po desítky let spolehlivě slouží českým domácnostem a podnikům. Dodává jim zhruba 7 procent veškeré spotřebované elektřiny.

Na základě smlouvy z roku 2013 získá Sev.en Energy od ČEZ největší tepelnou elektrárnu v ČR o instalovaném výkonu 1000 MW. „Po vyjednávání s ČEZ koupí Sev.en Energy elektrárnu sice za vyšší cenu, ale o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Chceme totiž co nejdříve připravit Počerady na plnění přísných emisních limitů Evropské unie platných od roku 2021,“ říká generální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Okamžitá zásadní oprava elektrárny Počerady umožní České republice získat čas pro bezpečný přechod na alternativní energetická řešení např. výstavbu nového jaderného zdroje či jiných spolehlivých a ekologických energetických zdrojů. „Zároveň bude důležitou pojistkou pro ta denní i roční období, kdy elektřinu nestabilně dodávají hlavně solární a větrné elektrárny“, doplňuje Pavlas.

Pro plánovanou modernizaci elektrárny využije Sev.en Energy zkušenosti z oprav elektrárny Chvaletice a teplárny Kladno. Zvažují se například možnosti využití unikátní technologie Microvel k zachytávání tuhých, ale i dalších znečišťujících látek. Jako první bude provedena oprava bloku 6. O spolupráci při ekologizaci jedná Sev.en Energy s předními českými univerzitními pracovišti, kterým nabízí unikátní možnost aplikovaného výzkumu.

Naposledy byla elektrárna modernizována a zbavována emisí oxidů síry v letech 1994 až 2000, emisí oxidu dusíku v letech 2014 až 2015. Díky odsiřovací lince produkuje elektrárna mimo jiné surovinu, ze které se vyrábí stavební hmoty a sádrokartonové desky.