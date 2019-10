Sev.en Hockey Cup odstartoval severočeský uragán

Tři výhry a skóre 19:6. Tak suverénně vstoupili v neděli 27. října 2019 do nové soutěže Sev.en Hockey Cup mladí hokejisté HC Litvínov, a po úvodním domácím turnaji jasně vedou tabulku průběžného pořadí. Diváky na Zimním stadionu Ivana Hlinky bavil pohledný hokej plný gólů. V 6 zápasech jich padlo 45, tedy 7,5 na zápas! Soutěž pořádá skupina Sev.en Energy pro čtyči mládežnické týmy ze všech regionů, v nichž má své energetické provozy.

Turnaj v Litvínově orámovala vysoká vítězství domácího celku – úvodní nad HC Rytíři Kladno 6:1 a závěrečné nad HC Dynamo Pardubice 7:2. Severočeskému uragánu dokázali vzdorovat pouze PSG Berani Zlín, kteří po první třetině dokonce vedli, nakonec však podlehli 3:6.

„Tabulka vypadá z našeho pohledu celkem jednoznačně, ale zápasy byly vyrovnané a fyzicky náročné. Padlo hodně gólů, což je pro diváky i kluky samotné vždycky zábavnější. Bude zajímavé sledovat celou sérii Sev.en Hockey Cupu a hodnotit, jak se jednotlivé mančafty a hráči v průběhu roku posouvají ve výkonnosti. Vícekolový turnaj byl skvělý nápad,“ řekl Ondřej Weissmann, šéftrenér mládeže HC Litvínov.

„Turnaj hned na úvod překonal očekávání. Hraje se hodně útočný hokej, který se divákům musí líbit. Osobně jsem na ledě zaznamenal několik příslibů do budoucna, zaujaly mě skvělé individuální výkony i nápadité kombinace,“ řekl Martin Ručinský, patron turnaje.

Další kolo Sev.en Hockey Cupu se uskuteční 17. listopadu v Pardubicích a místní HC Dynamo si v něm bude chtít sáhnout na první body. Turnaj je určen pro hokejisty do 14 let, a reprezentuje tedy přehlídku mladých talentů. Ambicí pořadatele Sev.en Energy je založit sportovní tradici, která posílí vztahy a nastartuje zdravou rivalitu mezi jednotlivými subjekty v rámci Skupiny a zároveň pomůže rozvoji mládežnického hokeje v Česku.

Výsledky

HC Litvínov – Rytíři Kladno 6:1 (0:0; 3:0; 3:1)

HC Dynamo Pardubice – HC Berani Zlín 2:4 (2:1; 0:1; 0:2)

Rytíři Kladno – HC Dynamo Pardubice 7:4 (3:0; 3:2; 1:2)

HC Berani Zlín – HC Litvínov 3:6 (3:1; 0:2; 0:3)

HC Berani Zlín – Rytíři Kladno 2:1 (1:1; 1:0; 0:0)

HC Litvínov – HC Dynamo Pardubice 7:2 (0:0; 3:0; 4:2)