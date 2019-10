Vlaková výluka

Správa železniční dopravní cesty informuje o výluce na železniční trati 135 Most – Moldava v Kr. horách (a zpět) a to jednak v úseku Most – Osek město ve dnech 30. 10. až 1. 11. a 4. 11., vždy od 7:00 do 17:10 hodin, a dále ve dnech 2. a 3. 11. (sobota a neděle) v celém úseku trati Most – Moldava vždy od 7:00 do 19:30 hodin.

Dopravce České dráhy proto musí přistoupit k nahrazení všech vlaků náhradní autobusovou dopravou.

Vlaky mohou navýšit zpoždění o 5 až 10 minut. U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb.

Bližší informace o tomto na: www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru (e-mail: info@cd.cz, tel. 221 111 122).

České dráhy se omlouvají za vzniklé potíže při cestování.