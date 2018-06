Severočeši.Most jdou do voleb s novou značkou

„ProMost“ – taková je nová značka politického hnutí Severočeši.Most, kteří jsou součástí vládní koalice v Mostě. Po soudních sporech o značku nemůže již hnutí pod tímto názvem kandidovat a proto se v komunálních volbách objeví pod hlavičkou hnutí „ProMost“ a se sloganem „Srdcem pro Most“.

„ProMost jsou noví Severočeši.Most. Značku Severočeši.Most, pod kterou jsme kandidovali v roce 2014, dál ovládá strana sdružená kolem Sdružení Mostečané Mostu. Název jsme změnili, abychom se definitivně oddělili od minulosti. Naším největším úkolem nyní bude přesvědčit naše voliče, že tato parta (současní Sč.Most) stále existuje, pouze pod jiným názvem,“ vysvětlil v úvodu tiskové konference náměstek primátora Mostu Marek Hrvol. „Jsme samostatné, zaregistrované politické hnutí,“ doplnil jeho slova primátor Mostu Jan Paparega. Podle jeho slov, chce hnutí ProMost pod novou značkou na podzim uspět minimálně se stejným počtem mandátů jako při posledních volbách. „Jdeme do toho opět společně. Pro další čtyři roky je cíl jasný: dotáhnout do konce rozpracované úkoly a začít další nové,“ řekl primátor.

Velký otazník se ještě donedávna vznášel nad přímým politickým angažmá mosteckého podnikatele Jiřího Zelenky. Na rozdíl od předešlých dvou volebních období už guru stávajících Sč.Most a nového hnutí ProMost na podzimní kandidátce figurovat nebude. „Nejsem už občanem města Mostu a proto zde nemohu kandidovat. Chci ale hnutí pomáhat, aby se Most dál úspěšně rozvíjel,“ sdělil Jiří Zelenka.

Představením nové značky ProMost současně hnutí oficiálně zahájilo i svou předvolební kampaň do komunálních voleb 2018. Lídra zatím hnutí sice neodtajnilo, nicméně želízkem v ohni zůstává současný primátor Jan Paparega a s ním několik dalších členů. „Rozhodnutí o tom, kdo povede kandidátku, je výhradně na členech našeho hnutí. Jmen je několik. To, které bude na prvním místě, bude známé v červenci,“ řekl Jiří Zelenka s tím, že on osobně by si přál, aby v případě vítězství hnutí ProMost zůstal nadále primátorem Jan Paparega.

Kampaň hnutí ProMost by se měla odehrávat maximálně na sociálních sítích a v tisku. „Nebudeme mít ve městě žádné plakáty. Zda spořádáme předvolební mítink, jsme se zatím nerozhodli. Počítáme, že vyjdou dvě až tři vydání našeho předvolebního časopisu, budeme na webových stránkách a na sociálních sítích,“ uvedl Jiří Zelenka a dodal, že nebude hnutí finančně podporovat. „Naší vypovídající kampaní je to, co se nám ve městě Most podařilo prosadit a zrealizovat. Občané ví a zhodnotí nejlépe, jak jsme pro ně pracovali. Tento trend se nám vyplatil a v něm chceme pokračovat,“ uzavřel zahájení kampaně Jan Paparega.

Na úvodní fotografii zleva: Ing. Jiří Zelenka, MUDr. Saša Štembera (zastupitel), Ing. Markéta Stará (náměstkyně primátora), Ing. Jan Paparega (primátor), Ing. Marek Hrvol (náměstek primátora), MUDr. Alena Dernerová (zastupitelka,senátorka), Alois Malý (radní).