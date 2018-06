V Braňanech se loučili se školou

Základní škola v Braňanech ve spolupráci se Severočeskými doly pořádala už tradiční akci rozloučení se školním rokem. Školáci se sešli pře školou, kde byla pro ně připravena spousta zábavy, písniček a soutěží. Chybět nemohlo ani tentokrát oceňování nejlepších žáků školy, kteří dostali od těžařů za své studijní výsledky dárky. Nejlepší žák/žákyně školy pak získala parádní jízdní kolo.

Pro letošní školní rok 2017/2018 se stala nejlepší žákyní školy Andrea Havelková. Kolo převzala od Rudolfa Kozáka ze Severočeských dolů a podle reakcí jí udělalo velkou radost. „Jsem za něj strašně ráda. Kolo sice mám, ale je mi už malý, tak aspoň nemusím kupovat nové,“ uvedla hrdá žačka. Jízdní kolo předávají nejlepším studentům Severočeské doly už potřetí a to i v rámci vzájemné spolupráce, díky níž dlouhodobě podporují i místní základní školu. „Jsem nesmírně rád, že právě v Braňanech jsme s vedením obce a vedením této školy založili tradici ukončení školního roku v Braňanech. Myslím si, že má tato tradice budoucnost a těší mě, že každý rok je tady také čím dál tím víc lidí. Je to jedna z dalších příležitostí, kdy se lidé mohou sejít a o to krásnější, že se svými dětmi,“ uvedl za Severočeské doly Rudolf Kozák a popřál dětem, aby si užily prázdniny, koupání a sluníčka. „Věřím, že už bude v provozu i zdejší přírodní koupaliště, které jsme tu minule při jiné slavnostní akci předávali. Přeji vám také, abyste si užili spoustu legrace, na táborech, soustředění, ale hlavně na sebe dávejte pozor, a ať se vždycky v pořádku a zdraví vrátíte domů a v září zase opět do této nádherné školy. Severočeské doly jsou tu pro vás budou i nadále a věřím, že i společné projekty, které naplňujeme – ať se jedná o vyhlídku nebo projekt Pomáháme – poběží dál a budu se těšit na další spolupráci s vámi, s obcí a také se zdejší školou,“ uvedl ještě Rudolf Kozák. Rozloučit s dětmi se přišel i ředitel Petr Kratochvíl, který ve funkci skončil a i on popřál všem krásné prázdniny. „Chtěl bych za své devítileté období všem poděkovat za spolupráci, všem zaměstnancům školy, rodičům a také dětem. A také velkému spoluhráči a sponzorovi, Severočeským dolům, bez kterých bychom si to neuměli přestavit, a neměli bychom tu spoustu věcí. Děkuji také podporovateli největšímu a tím je obec Braňany, bez níž by to také nešlo. Přeju vám zároveň hezké prázdniny, a aby vše novému řediteli dobře šlapalo a byl spokojený on i všichni ostatní,“ uvedl na rozloučenou Petr Kratochvíl. Starosta obce bývalého ředitele za jeho činnost ještě obdaroval starosta společně s Rudolfem Kozákem, v zastoupení generálního ředitele Severočeských dolů Ivo Pěgřímka, který se letošní akce nemohl z pracovních důvodů zúčastnit. Od těžařů ředitel školy převzal symbolický hornický vozík s uhlím. „Rád bych předal za generálního ředitele Ivo Pěgřímka osobní dárek s podpisem. Je to symbol hornictví, vozík plný nízkosirnatého bílinského uhlí a věřím, že pan ředitel, když se na něj vždycky podívá, připomene si spolupráci, kterou jsme společně nastartovali,“ uvedl Rudolf Kozák. Zábava poté pokračovala, loučili se také deváťáci, kteří předali symbolický klíč od školy budoucím prvňáčkům.