Univerzita třetího věku má absolutní rekord

Rekordních 259 aktivních seniorů absolvovalo další sérii kurzů, které pro ně již od roku 2006 připravuje Vysoká škola finanční a správní (VŠFS). Největší zájem byl opět o kurzy zaměřené na psychologie, ale oblíbená byla i geografie nebo kurzy s tematikou zdravého životního stylu. Osvědčení o absolvování kurzů seniorům předal ředitel místního studijního střediska školy VŠFS Josef Švec společně s primátorem Janem Paparegou.

Účast se každý rok zvyšuje. Více než 200 studentů absolvovalo univerzitu poprvé v letním semestru akademického roku 2013/2014, v loňském roce ji navštěvovalo již 250 seniorů a v letošním roce jejich počet dosáhl rekordních 259. V zimním semestru se mohli zapsat do 19 a v letním semestru pak do 16 kurzů. Tři přednášky již tradičně nabídlo studijní středisko Europe Direct.