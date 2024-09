Sezóna na mosteckém autodromu skončí stylově

Sezóna pro všechny milovníky motorsportu a historických vozů na Autodromu Most vyvrcholí stylově 28. září na The Most Classic 2024.

The Most Classic je setkání, výstava a závody klasických automobilů. Spojuje závodění a eleganci, mladé a staré, sběratele a fanoušky.

Program The Most CLASSIC 2024

pátek 27. září – Driving & VIP Day & Preview

Jízdy na okruhu a doprovodný program pro registrované

sobota 28. září – Festival Day od 9 do 18 hodin

Sraz a výstava, jízdy na okruhu, time trial na polygonu, soutěž elegance, scenic drive v Krušných horách, soutěžní jízdy, prezentace automobilek, kulturní a veteránská burza. The Most CLASSIC není jen o automobilech v jejich klasickém hmotném ztvárnění. Kulturní program zahrnuje i další aktivity, jako je výstava obrazů, modelů, módních doplňků a dalšího umění. Připraven bude i program pro děti. Aktivity se postupně rozšiřují i na veteránskou burzu a aukce. Více informací najdete na www.oldtimer-car.cz. Pro diváky je vstupné zdarma.