Sezonu zahájí tradiční autoshow, odstartuje i soutěž The Most Challenge

Na samém prahu jara v sobotu 21. března zahájí mostecký autodrom novou sezonu tradiční akcí The MOST AUTOSHOW. Od 09:00 do 17:00 hodin mohou zájemci vyzkoušet ve vlastním voze nedávno položený asfalt velkého závodního okruhu při populárních volných jízdách. Chybět nebude ani doprovodný program, odstartuje také šestý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců na velkém závodním okruhu The Most Challenge. Za vstup ani parkování v areálu autodromu jeho návštěvníci neplatí.

Hlavní program autoshow nabízí volné jízdy vlastním vozem po dráze za zvýhodněnou cenu. I letos pořadatelé zaznamenali zvýšený zájem o servisní boxy, které pronajímají pro jeden vůz na celou dobu konání akce. Služba zahrnuje také neomezenou jízdu po dráze a průjezd po boxové komunikaci (pitlane). Pronajmout si lze také profesionální časomíru. „Zbývá pár posledních boxů. Takže kdo si chce zajistit tuto výhodu, měl by se co nejdříve ozvat,“ vyzývá eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Upozornila, že vozům na pitlane nevzniká přednostní právo vjezdu na dráhu. „Do každého desetiminutového bloku pořadatel vpustí pouze pět vozů z pitlane. I v tomto případě je tedy třeba počítat s čekací dobou, která ale bude kratší než při běžném najíždění na dráhu,“ vysvětila manažerka.

Jedinečnou šanci mají fanoušci motoristického sportu, kteří touží svézt se po okruhu v závodním speciálu. Mohou si pronajmout okruhový speciál Škoda Octavia Cup RS III. Kdo si netroufne přímo za jeho volant, ale také touží po nevšedním adrenalinovém zážitku, zvolí taxijízdu v sedadle spolujezdce. Nemusejí mít žádné obavy, svěří se do rukou zkušeného pilota. „V doprovodném programu pak nabízíme i jízdy v motokárách a nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky. K dispozici budou mít dětské hřiště s dopravními značkami a funkčními semafory, kde jim zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také přilby,“ upřesnila Michaela Rosenkranzová.

Vítězství v soutěži The Most Challenge, jejíž pátý ročník vyvrcholil loni na konci října, obhajuje Jakub Šimák s vozem Renault Clio. Podařilo se mu nastřádat 62 bodů. Druhý v pořadí Tomáš Hajšman, jezdící s vozem Porsche Cayman, dosáhl nejlepšího času na jedno kolo 1:48,587 minuty. Přesto v ratingovém systému, který je pro hodnocení v soutěži rozhodující, ztratil na Šimáka 22 bodů. Bronzovou příčku si 27 body zajistil Robert Špáňa s BMW M3.

Šampion The Most Challenge se může těšit na jízdu v okruhovém závodním speciálu OCR. Jeho nejúspěšnější rivalové na druhém a třetím místě se zdarma zúčastní okruhové školy, respektive kurzu sportovní jízdy. Věcné ceny si pak odnášejí vítězové jednotlivých vypsaných kategorií N1, N2, N3 a N4.