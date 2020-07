Šikovné švadlenky, začněte šít „Veselé polštářky“, opět budou pomáhat nemocným dětem

Město Litvínov spolu s Patchwork klubem Litvínov a neziskovým sdružením DONOR připravuje další dražbu veselých polštářků. Ušít je může každý. Peníze za polštářky pomůžou dětským pacientům onkologického centra v pražské nemocnici Motol.

Výstava Veselých polštářků proběhne 19. – 30. září v zámku Valdštejnů v Litvínově. Svůj polštářek může na výstavu dodat každý. Veřejný prodej polštářků zajistí zástupci DONOR při Fakultní nemocnici Motol – Klinika dětské hematologie a onkologie. Peníze z prodeje se použijí pro aktivity dětských pacientů, jako je sportovně-rekondiční pobyt pro mládež, taneční, ozdravný pobyt, onkologické hry pro děti a mládež. Polštářky, které se neprodají, poputují přímo k dětským pacientům a budou je provázet celým obdobím léčby v nemocnici a nakonec si je odnesou domů. Při první takové akci se za prodej polštářků utržilo čtyřicet tisíc korun.

Obal i nová náplň veselého polštářku musí být pratelné na 60°C. Hotový výrobek přineste nebo zašlete poštou ve dnech od 8. do 15. září od 9 do 17Kdo hodin, do pokladny zámku Valdštejnů v Litvínově, ul. Mostecká čp. 1.