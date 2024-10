Silnice na čtyřpruhu v Mostě „na Chanovské“ hotova do konce roku

Řidiči musejí mít ještě několik měsíců trpělivost s objížďkou na čtyřpruhu za Mostem ve směru na Bílinu či na Prahu. Ředitelství silnic a dálnic, které opravu provádí, slibuje dokončit úsek do konce roku.

Na silnici I/13 mezi Mostem a Bílinou u Chanova provádí Ředitelství silnic a dálnic velkoplošnou opravu asfaltového souvrství komunikace včetně příslušenství. Stavební práce probíhají za uzavírky levého jízdního pásu. Celková délka uzavírky je 1,1 km.

„Aktuálně se na komunikaci I/13 zpevňuje podloží na posledním úseku dlouhém zhruba 400 metrů, kde do konce týdne provedeme pokládku asfaltového souvrství. V příštím týdnu doděláme monolitické žlaby, doplníme dopravní značení a nainstalujeme svodidla,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Následně se převede doprava do pomalých jízdních pruhů v úseku dlouhém cca 400 m a ve středním dělicím pásu dojde na opravu kanalizace. „Sjezd na Plzeň bude zprovozněn,“ ujišťuje mluvčí a dodává: „Stavební práce potrvají do konce tohoto roku.“

Zhotovitelem za 36,56 mil. Kč (bez DPH) je společnost Silnice GROUP a. s..