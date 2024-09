SK Kickbox Most získal tituly mistrů světa

Po neuvěřitelných šestnácti letech se vrátilo do České republiky Mistrovství světa WMAC v kickboxu. Prestižního světového turnaje se zúčastnilo 33 zemí ze čtyř kontinentů. Za SK Kickbox Most – Athena Gym reprezentovalo město Most a Českou republiku šest závodníků. Vybojovali sedm medailí, z toho dva nejvyšší tituly světových šampionů.

Největší hry bojových umění a Elite šampionů představily ve třech dnech šestnáct bojových disciplín. Pro letošní mezinárodní soutěž si vybrala celosvětová organizace WMAC WORLD český Chomutov a to díky zkušenostem tamního klubu kickboxingu s organizací a pořádáním vysokých soutěží. Závodníky přišel osobně pozdravit i legendární zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola.

SK Kickbox Most – Athena Gym získal v konkurenci 1 800 závodníků 7 medailí. První místo a zároveň nejvyšší titul Mistr světa vybojovali Filip Krátký (cadet) v K1 a Ráchel Borovská (cadet) v point fighting. Dalšími medailisty jsou Dominik Winkler (junioři) 2. místo light, Karel Vohanka (junioři) 2.misto light, Pavel Klč (muži) 3. místo kicklight Elite, Ráchel Borovská (ženy) 3. místo point fighting Elite, Julia Markova (cadet) 3. místo point fighting. „Největší svátek kickboxu jsme si užili a navíc jsme ho korunovali skvělým úspěchem. Byla to přehlídka toho nejlepšího a neocenitelná příležitost porovnat své síly se světovou konkurencí. Velké poděkovaní patří nejen bojovníkům, ale také jejich rodičům a všem, kdo přišli fandit. Děkujeme také našemu sponzorovi firmě NYMWAG,“ řekl trenér mosteckých kickboxerů a zároveň instruktor Městské policie Most Miroslav Pokorný.

Na fotografii zleva: Asistent trenéra Eduard Šrotíř, Karel Vohanka, Dominik Winkler, Pavel Klč, trenér Miroslav Pokorný, Filip Krátký, Julia Marková, Ráchel Borovská.