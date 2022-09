SK Leon Most bodoval na Světových hrách WMAC a MS WKA 2022

Světové hry WMAC a MS WKA 2022

V neděli 25. 9. 2022 se ve večerních hodinách vrátili reprezentanti SK Leon z mosteckého Kung-fu centra ze světových her asociace WMAC. Během světových her, které se konaly ve Slovinském městě Podčetrtek se uskutečnilo mistrovství světa v kickboxu asociace WKU. Sportovci z SK Leon absolvovali v rámci výjezdu na tuto sportovní akci celkem 1.600 km a v autech strávili 20 hodin. Všichni byli skvělí a jejich výsledky to potvrzují. Mostečtí reprezentanti vybojovali během světových her 5 titulů mistr světa, 7 titulů vícemistr světa a 7x třetí místo.

Svetlák Lukáš 2. místo – PF muži +90 kg, 2. místo LC muži +90 kg

Vítek Matyáš Vítězslav 1. místo LC st. žáci +70 kg (na fotografii), 1. místo PF kadeti +80 kg, 2. místo PF st. žáci +70 kg

Zůda Štěpán 1. místo PF st. žáci +70 kg (na fotografii)



Průša Krištof 2. místo LC st. žáci +70 kg, 3. místo PF st. žáci +70 kg

Borovička Jan 3. místo PF st. žáci +70 kg

Kuneš Roman 2. místo lLC junioři -65 kg, 3. místo PF junioři -65 kg

Bílek Ondřej 3. místo PF st. žáci -60 kg, 3. místo LC st žáci -60 kg

Brzoňová Ella (na úvodní fotografii) 1. místo PF mladší žákyně -25 kg, 1. místo PF mladší žákyně -30 kg

Záblocký Milan 2 místo LC mladší žáci -40 kg, 3. místo PF mladší žáci -40 kg

Konečný Miroslav 2. místo PF mladší žáci -35 kg, 2. místo PF mladší žáci -40 kg