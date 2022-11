SK LEON Most na Světovém poháru WMAC Bregenz

Světový pohár WMAC Bregenz 11-13. 11. 2022

Během víkendu 11. – 13. listopadu 2022 se zúčastnili kickboxeři z mosteckého sportovního klubu LEON v rakouském městě Bregenz Světového poháru asociace WMAC. Během turnaje proběhlo celkem 1.300 vzájemných duelů v disciplínách kickboxingu, BJJ, self defense, kata hard, kata soft, rumble a no contact. Vzhledem k velkému počtu zápasů bojovali mostečtí závodníci celou sobotu a neděli, do Česka s vrátili až v neděli v noci s sebou si přivezli celkem 20 cenných kovů z toho 6x 1. místo, 6x 2. místo a 8x 3. místo.

1. místo Matyas Vítězslav Vítek LC +80 kg U18

1. místo Matyas Vítězslav Vítek PF +70 kg U15

1. místo Matyas Vítězslav Vítek LC +70 kg U15

1. místo Štěpán Zuda PF -65 kg U15

1. místo Kristýna Strejčková PF -30 kg U13

1. místo Daniel Stanislav Halko Rumble -140 cm U9

2. místo Roman Kuneš PF -65 kg U18

2. místo Krištof Průša PF +70 kg U15

2. místo Krištof Průša LC +70 kg U15

2. místo Štěpán Zuda LC -70 kg U15

2. místo Ella Brzoňová PF -30 kg U13

2. místo Ella Brzoňová LC Open U15

3. místo Matyas Vítězslav Vítek PF +80 kg U18

3. místo Roman Kuneš LC -65 kg U18

3. místo Štěpán Zuda PF +70 kg U15

3. místo Milan Záblocký PF -40 kg U15

3. místo Milan Záblocký LC -40 kg U13

3. místo Ondra Bílek LC -65 kg U15

3. místo Jan Borovička LC -70 kg U15

3. místo Kristýna Strejčková Rumble -150 cm U13