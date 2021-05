Škola akrobatického lyžování pro děti na Matyldě má ještě volná místa

Klub freestylového lyžování Most na Matyldě hledá nové zájemce do olympijského tréninkového programu z řad mosteckých dětí ve věku deset až dvanáct let. Podmínkou je, aby děti uměly lyžovat na pokročilé úrovni.

Jiz třetí tyden probihaji treninky akrobatickeho lyžovani, stale mame volna mista. Kdo se chce pripojit, muze.Treninky jsou kazde pondeli a ctvrtek od 15-17:30 hodin.

Vice info na 739 379 003

„Cílem přípravy je vypěstovat nové talenty do výběrových týmů České republiky, s možností postupu do reprezentace ČR v akrobatickém lyžování. Tréninky se budou skládat ze skoků na trampolíně, jízdě po zábradlí, skoků do vody a fyzické přípravy,“ říká předseda klubu a trenér reprezentace ČR Roman Dalecký. Ten povede tréninky ve spolupráci s asistentem Tomášem Kavanem a Pavlem Pleskačem. Všichni mají licenci B v oboru akrobatického lyžování disciplíny slopestyle a big air. „Budeme začínat od těch nejjednodušších prvků postupně ke složitějším tak, abychom neuspěchali vývoj a eliminovali zranění.“

Přihlásit se může kdokoliv ve věku 10-12 let s podmínkou pokročilé úrovně lyžování. Potřebnou výbavou jsou staré lyže, lyžáky, neopren a helma. Lyže a plovací vesty je možné zapůjčit.