V obci na Mostecku rostla marihuana, policie obvinila dva muže ze zločinu

Kriminalisté mosteckého Toxi týmu prověřovali získaný poznatek k nedovolenému pěstování rostlin konopí v jedné obci na Mostecku. Na případu pracovali intenzivně několik týdnů a prověřováním zjistili, že podnět byl oprávněný. Vyšetřovatel mostecké policie nyní obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dva muže ve věku 64 a 39 let, oba z Mostu. Obvinění měli dle policie v přesně nezjištěné době nejpozději však začátkem února letošního roku v jednom objektu a dalších přilehlých budovách za použití různých předmětů a látek určených k indoorovému pěstování rostlin konopí vypěstovat přesně nezjištěné množství rostlin konopí, ze kterých měli získat nejméně 2 540 gramů sušeného konopí s obsahem účinné látky. Na stejném místě pak měli vypěstovat celkem 479 rostlin konopí v různém stádiu růstu, kdy po usušení a úpravě rostlin byla získána rostlinná drť o celkové hmotnosti nejméně 3 253 gramů. Mostecká police dvojici připravila o 5 793 gramů marihuany. Na černém trhu by takové množství mělo hodnotu více než půl milionů korun. Konopí muži pěstovali, aniž by měli k jakémukoliv nakládání s touto rostlinou oprávnění.

Policisté Toxi týmu provedli na místě domovní prohlídku, zajistili několik plastových sáčků s usušeným rostlinným materiálem a rostliny v syrovém stavu. S sebou odvezli i zařízení, které k pěstování rostlin sloužilo. Toto zařízení umožňovalo pěstování rostlin zčásti bez zásahu lidské obsluhy. Zajištěné věci byly odeslány k odborné expertize na odbor kriminalistické techniky. Provedenou expertizou byly v rostlinných materiálech prokázány účinné kanabinoidní látky. Pěstitelé uvedli, že marihuanu pěstovali pro vlastní potřebu na léčení, nikoliv na prodej. Pěstební boxy a další zařízení potřebné k pěstování rostlin si měl starší z dvojice obviněných údajně vyrobit sám. Policie dvojici stíhá na svobodě. Za toto jednání může soud v případě uznání viny uložit trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.