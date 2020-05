Školy se dnes otevřely

Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Distanční výuka je do 30.6.2020 považována za stěžejní.

Do litvínovských základních škol se k 25.5.2020 vrátí necelá pětina žáků I. stupně základního vzdělávání. Školy se při organizaci vzdělávacích aktivit řídí dokumentem MŠMT ze dne 30.4. 2020 – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den. Příchod žáků do budov škol bude organizován dle ustanovených školních skupin o velikosti max. 15 žáků v časovém rozmezí od 7:40 do 8:00. Dopolední vzdělávací aktivity budou zajišťovány především asistenty pedagoga a vychovateli školních družin vždy za podpory či samotné přítomnosti kvalifikovaných pedagogů. Odpolední aktivity budou na litvínovských školách organizovány do 16:00. Školní jídelny budou v provozu ve všech základních školách zřizovaných městem Litvínov tak, aby bylo zajištěno řádné stravování přítomných žáků.

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol jsou roušky povinné.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

Bližší informace naleznete na webových stránkách základních škol.