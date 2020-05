Ode dneška jsou opět možné návštěvy v Podkrušnohorské nemocnici následné péče

Ode dneška je opět možné navštívit své blízké v Podkrušnohorské nemocnici následné péče. Návštěvní hodiny jsou do 15 do 17 hodin. Mimo tuto dobu nebude do nemocnice nikdo vpuštěn. Samozřejmostí je dodržování hygienických nařízení, rouška, dezinfekce rukou a dvoumetrové rozestupy. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota. Ode dneška je možné navštívt také seniory v Naději. Pravidla jsou stejná, jako v prvním případě.