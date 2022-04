SK LEON MOST se pyšní úspěchy i v letošním roce

Tým SK Leon se od začátku letošního roku zúčastnil několika sportovních akcí, na kterých jeho sportovci svedli nejen nespočet zápasů, ale také se sportovně vzdělávali.

Pro letošní rok je uspořádáno vedením české reprezentace několik seminářů, které jsou vždy pod vedením jak legend světového kick boxu např. několikanásobným světovým šampiónem WAKO PRO Tomazem Baradou, tak i současných světových šampiónů a reprezentantů svých zemí. „Náš tým se těchto akcí zúčastňuje, protože víme, že je potřeba držet krok s novými trendy, které jsou ve světě do tohoto sportu implementovány. Každý z těchto seminářů je přínosem nejen pro naše sportovce, ale také pro trenéry, kteří vedou členskou základnu týmu SK Leon“, říká trenér a šéf SK Leon Most Petr Václavík.

„Největší sportovní akcí, které jsme se jako klub v tomto roce prozatím zúčastnili, byl domácí mezinárodní turnaj Leon Open, který jsme ve spolupráci s Kung-fu centrem dne 19. 3. 2022 pořádaly. Díky této spolupráci se do mostecké sportovní haly v ul. Albrechtická sjelo 93 závodníků, kteří spolu svedli celkem 170 duelů. Účast 15ti týmů ze čtyř zemí je dobrý ukazatel toho, že v době po pandemii COVID-19 se mezi sportovce vrátila chuť závodit, a to je dobře. Naši sportovci se jako tým umístili na prvním místě se ziskem 16x první místo, 10x druhé místo a 10x místo třetí,“ doplňuje trenér Vojtěch Brzoň.

Novinkou pro letošní rok je účast klubu SK Leon v mládežnické dětské lize, ve které již proběhly dvě soutěžní kola z plánovaných pěti a prozatím klub drží krásné 4. místo z celkového počtu 21 klubů napříč Českou republikou. „Na těchto turnajích máme jako klub možnost porovnat dovednosti všech našich sportovců, a to i těch úplně nejmenších. Zde bych chtěl vyzvednout dvě jména našich sportovců. Šimon Balín ve věku 5 let a Denis Kačmarik ve věku 6 let jako nejmladší sportovci turnaje svedli nádherný zápas, plný zvratů a donutil diváky k velkému potlesku,“ říká Petr Václavík a dodává: „Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout jednoho z našich nejúspěšnějších sportovců a tím je Matyáš Vítězslav Vítek. Tento sportovec již řadu let úspěšně reprezentuje náš klub a taky město Most jak na tuzemských, tak i na mezinárodních turnajích. Všestrannost, bojovnost a srdce bojovníka je obdivuhodná a my jako klub si toho nesmírně vážíme. Matyáš je v našem týmu již řadu let a začátky s ním nebyly vůbec jednoduché, nicméně dneska jako trenér vím, že se na něj jako sportovce mohu vždy spolehnout.“

Dalšího velkého úspěchu pro tuto sezónu za klub dosáhl Zděnek Marel, který se stal stabilním členem České reprezentace a na světovém poháru v Chorvatsku získal 3. místo ve své váhové kategorii. Jako jeden z mála dostal nabídku reprezentovat ČR na „Univerzitních hrách“ v Polsku.

„V současné době se náš klub připravuje na další z řady turnajů v tomto roce a tím je otevřené mistrovství České republiky v Allkampf-jitsu, kde si naši reprezentanti budou moci porovnat své dovednosti s jiným bojovým stylem. Toto mistrovství je jedním ze tří turnajů, které jsou součástí BOHEMIA OPEN CUP 2022. V další přípravě našim sportovcům pomůže Velikonoční soustředění, po kterém na nás čeká další kolo mládežnické ligy a hlavním vrcholem tohoto pololetí bude Mistrovství Evropy WMAC v italském městě Cervie. Jako manažer a šéftrenér týmu pevně doufám, že nám náš připravený sportovní kalendář nic nenaruší a našim sportovcům bude přát zdraví, tak abychom se mohli zúčastnit všech akcí, které máme pro letošní rok připraveny,“ uzavírá Petr Václavík.