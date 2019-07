Šlápněte do pedálů – Test the Best cirkus je zpět!

Ve Sportovním areálu Klíny si můžete od 12. do 14. července užít výjimečnou sportovní akci SPECIALIZED TEST THE BEST – KLÍNY 2019.

Akce se koná v těchto dnech a hodinách:

12. 7. 2019 – 12:00 – 18:00 hod.

13. 7.2019 – 10:00 – 19:00 hod.

14. 7. 2019 – 10:00 – 17:30 hod.

Poslední akce Test the Best tohoto roku bude stát rozhodně za to. V moderním sportovním areálu v Klínech u stanice lanovky vyroste Specialized testcentrum naplněné k prasknutí modely kol připravených k testu. Skvělé silniční trasy, traily tamního bikeparku a točené pivo nebudou mít návštěvníci dále než pár kroků. Test the Best cirkus je zpět! Našlápnete se do pedálů a vyrazte do trailu.