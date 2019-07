“Romokracie” v Mostě

ROMOKRACIE

Neuvěřitelná debata se odehrála na posledním zastupitelstvu. Témeř polovina jednání se točila kolem světlejších zítřků Chanova a hýčkané romské minority. Rozpravu korunoval mluvčí chanovských usedlíků, který přišel sdělit, co tamní Romové potřebují, co chtějí, co naopak nechtějí a co by pro ně město mělo (nejlépe ihned) udělat. Tribun v tričku „Armani“ přidal bonus – veřejně pokáral primátora, že se odmítá osobně sejít a řešit nedostatky Chanova. Kondice myšlení slušnosti-vzdorného obyvatelstva, které začíná mít v Mostě množstevní převahu, je prostě obdivuhodná!

S máslem na hlavě v podobě několikasettisícového dluhu za nájem, jímž primátor hbitě kontroval, se „Armani“ z pódia odporoučel. Spustil ale stavidla debaty neberoucí konce. Ihned mne napadlo, že by bylo príma věnovat stejný prostor požadavkům etnika veskrze neromského. Ty by městskou kasu pranic nestály – jen klid a pořádek! Nic jiného si totiž spořádaní Mostečané nepřejí. Z neustálých stesků na Romy, kteří obtěžují denním i nočním hlukem, všudepřítomným nepořádkem a nevyhubitelnými štěnicemi, už slušným lidem i bezmocným komunálním politikům doutnají hlavy. Ať totiž bydlíte kdekoliv, je to jedno. Hulákající cikáni produkující nekonečné tuny nepořádku jsou už zkrátka všude….

Výsměch realitě dosahuje vrcholu. Čím víc si slušnolidi na obtěžující a parazitní způsob života romského etnika stěžují, tím nervózněji pražští politici krčí rameny a štědře pokračují ve státní pohostinnosti. “Je to chyba systému”,řekl mi jeden místní politik. Má pravdu, ten muž. Systém si ale jaksi pořád plete stranu, na kterou se postavit. A spořádaní lidé to rozhodně nejsou. Možná by v systému stačilo těm nenapravitelným trochu okořenit štědrost sociálních dávek. Ať si totiž o elitních příspěvcích pro určitou skupinu lidí myslíme cokoliv, je to zatím jediný instrument, který může a měl by fungovat.

Politiků v Praze a všeobjímajících agentur pro sociální začleňování, má každý slušný člověk v Mostě už “po krk”. Tady se totiž demokracie pomalu, ale jistě začíná měnit v „Romokracii“.

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

Poz: Tento komentář není míněn ani veden jako nenávistný. Vychází pouze z reality běžného života, která v tomto městě začíná být neúnosná.