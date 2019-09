Slavnost česneku přilákala do Strupčic tisíce lidí

Tisíce lidí se sjely v sobotu do Strupčic, aby tu vzdaly hold jedné z nejzdravějších plodin pěstované na severu Čech, česneku. Slavnost česneku provázel bohatý program a tombola.

Během celého dne proudily do Strupčic davy lidí. V celé obci pro ně byla připravena rozličná lákadla. Všudypřítomné stánky s česnekem místních odrůd, jako je velmi pálivý Karel, nebo větší a pro rychlou spotřebu vhodnější Havel. Pochoutky jak jinak než plné česneku. Známi umělci na pódiu. Výstava zemědělských strojů, krok do minulosti v podobě zařízeného bytu ve stylu osmdesátek, jízda kočárem a další slavnostní vychytávky. V pravé polodne starosta obce Luděk Pěnkava otevřel schránky uschované ve věžích místního kostela. Věže kostela v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí, na kterou obci přispěla těžební společnost Vršanská uhelná. Ta také podpořila konání slavností. Ve schránce byl ukryt dokument z roku 1993, který mimo jiné svědčí o velkém rozvoji obce. Zatímco v roce, kdy byl dokument do věže uschován, měly Strupčice 600 obyvatel, v letošním roce už útočí na tisícovku.