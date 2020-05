„Slepý bandita“ ustanovil rekord mosteckého okruhu

Třicetiletý nevidomý masér Petr Haluška, který si říká Slepý bandita, si splnil svůj sen. Jako vášnivý motoristický fanoušek zdolal za volantem závodního vozu Renault Clio týmu Buggyra Racing velký okruh mosteckého autodromu. Jako první nevidomý jezdec u nás ustanovil zároveň rekord dráhy. Podařilo se mu to při pondělním testování týmu Buggyra, který se rozhodl handicapovanému automobilovému nadšenci podat pomocnou ruku společně s Nadačním fondem AUTODROM MOST.

„Mám hroznou radost, že se to povedlo. Je to samozřejmě i o bezpečnosti, zpočátku jsem jel opatrně. Věřím, že ještě dostanu příležitost, abych se mohl zlepšovat. Všem, kteří mi tohle umožnili, chci moc poděkovat. A samozřejmě, nedokázal bych to bez svého navigátora. Určitě si prožil více strachu než já,“ svěřil se v cíli Petr. Jeho nejlepší čas na jedno kolo činí 4,42 minuty, nejvyšší rychlosti 101 kilometru v hodině dosáhl na cílové rovince.

Navigátora našel v Jaroslavu Ševčíkovi z firmy 301 s.r.o. v Třemošné, která provozuje největší centrum se závodními simulátory v Evropě. „Petr nás oslovil s tím, že by chtěl u nás trénovat, což je před ostrou jízdou na dráze velmi rozumné. Rádi jsme mu vyhověli. S Petrem jsem jako navigátor absolvoval tři kratší tréninky. Je to totiž velmi náročné. Musel jsem se pekelně soustředit, pořád mluvit. Ale myslím, že jsme se sehráli. Přiznávám ale, že při ostré premiéře jsem se zapotil. V jednu chvíli jsme totiž skončili mimo dráhu, málem jsem prošlápl podlahu,“ zhodnotil spolupráci posádky Jaroslav.

Nadační fond AUTODROM MOST připravuje charitativně zaměřenou akci. „Oslovili jsme organizace v regionu, které se starají o nevidomé. Bude to pro motoristické fanoušky určitě zajímavé, výtěžek věnujeme mostecké pobočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Podrobnosti o akci i její termín včas zveřejníme,“ uvedla eventová manažerka autodromu Michaela Rosenkranzová.