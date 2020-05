Mostecká radnice spustila veřejnou anketu, chce zjistit zájem občanů o domácí kompostéry

Město Most zjišťuje zájem občanů o bezplatné získání kompostérů pro kompostování bioodpadu z domácností a zeleného odpadu ze zahrad, které by mohly být pořízeny z dotace z Operačního programu životního prostředí. Pokud by byla žádost schválena, kompostéry město občanům zapůjčí zdarma na dobu 5 let a následně se stanou jejich majetkem.

„Snažíme se neustále zlepšovat nakládání s komunálním odpadem. Jednou z cest je i snižování objemu biologicky rozložitelného odpadu produkovaného občany. Toho lze docílit využíváním domácího, respektive zahradního kompostování. Formou ankety chceme provést průzkum, zda by byl o kompostéry ze strany občanů zájem. V případě, že bude ohlas občanů z ankety pozitivní, mohlo by město Most požádat o dotaci na zakoupení kompostérů. Získání dotace není automatické,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.

Máte zájem o kompostér zdarma? Zapojte se do ankety ZDE. Anketu je možné vyplnit elektronicky nejpozději do 14. června 2020 v Mobilním rozhlase nebo odevzdáním anketního lístku do 13. června 2020 (ten najdete v květnovém vydání Mosteckých listů) do schránky umístěné v informační recepci v přízemí budovy magistrátu nebo ve všední dny až do 17 hodin a v sobotu potom do 14 hodin do Turistického informačního centra.