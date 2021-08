Sobotní závod NIGHT RUN si mohou užít i děti

Těšíte se na 211 KIDS CUP? Odpolední závod určený pro nejmladší závodníky proběhne již tuto sobotu 14. srpna od 20.30 a 21.30 hodin.

Z každé kategorie budou oceněni tři nejrychlejší závodníci, ovšem krásnou medaili si odnese každý závodník. Více se dozvíte na www.night-run.cz.

Night se koná pod záštitou primátora města Most Mrg. Jana Paparegy a europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského. NN NIGHT RUN MOST je tradiční zážitkovou událostí.

Zážitkový běh, který se uskuteční v centru Mostu a jeho okolí. Start je na 1.náměstí a trať pokračuje do parku Šibeníku a zpět na náměstí. Nebudou chybět dětské závody 211 KIDS CUP ani nezávodní NUTREND FAMILY RUN, noční běh NN NIGHT RUN na 10 km a charitativní AVON BĚH na 5 km.