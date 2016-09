Sochu Vojtěcha Tesaře porazily stromy

Na pozemcích Lesů České republiky je turisty oblíbená cesta, která spojuje města Litvínov a Meziboří. V roce 2001 se z ní stala Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl. V roce 1937 odešel z Horního Litvínova do Prahy „k centrálnímu úřadu přednosta správy státních lesů p. rada Ing. Vojtěch Tesař“, který se v den revoluce 5. května 1945 zapojil do bojů za svobodu a bohužel se zařadil mezi poslední oběti 2. světové války. Jméno V. Tesaře je uvedeno na pamětní desce dejvických obětí u vchodu do Elektrotechnické fakulty ČVUT. Zásluhou Přátel historie Litvínovska a Lesů ČR proběhl loni 5. května v Litvínově na začátku Tesařovy cesty pietní akt, při kterém byla odhalena pamětní socha Vojtěcha Tesaře.

Ve čtvrtek 8. září kolem 15 hodiny padající stromy zcela zdemolovaly informační desku na Tesařově cestě a porazily také sochu Vojtěcha Tesaře. Iniciativní občanky města Litvínova paní Pangrácová a paní Bergmannová se obrátily na vedení města Litvínova se žádostí, aby socha do vyřešení problému byla deponována v areálu technických služeb. „Přátelé historie Litvínovska budou dále řešit s Lesy ČR opětné umístění sochy a opravu informační desky,“ říká Josef Pošta.