Sociální služby na Mostecku rozšířily nabídku

Zatím ještě ne zcela uplynulý rok činnosti bilancuje koordinační skupina která sdružuje organizace poskytující služby osobám a rodinám v krizi a služby sociálního vyloučení) Komunitního plánování města Mostu.

Šlo o rok plný změn a reakcí na množství událostí, které se v oblasti poskytování především sociálních služeb dějí.

Nejčastěji to byly události, týkající se opatření souvisejících s onemocněním Covid-19. Služby musely často omezovat svůj provoz nebo rovnou zavírat. „Setkali jsme se se zvýšenou náročností pracovních podmínek a někde také s úmrtími uživatelů služeb. Je pravdou, že onemocnění je tu s námi stále a o náročnosti soužití s ním čteme denně. Rádi bychom proto zdůraznili i pozitiva,“ říkají Karel Komárek a Helena Fadrhonsová ze skupiny pro komunitní plánování.

Počátkem roku byla nově otevřena noclehárna pro ženy s kapacitou dvě lůžka, kterou provozuje organizace K srdci klíč.

Velmi důležitou se stala aktivita společnosti Women for Women, která nabízí psychoterapii pro širokou veřejnost za cenu 200 korun za hodinu. Díky nárůstu zájmu o tyto služby rozšířila společnost od října tým o nového psychoterapeuta, a nyní tak mají již 4 odborníky pro tuto oblast. Pomáhají dospělým, adolescentům (nyní velký nárůst klientů z těchto řad) i dětem. Tématy, která nejčastěji na terapii řeší, jsou partnerské vztahy, včetně domácího násilí v minulosti, kontakt s bývalým partnerem kvůli dětem, rodinné vztahy, péče o děti, kdy rodiče dětí nežijí spolu, úzkostné stavy, nízké sebepojetí, sebepoškozování, náročné životní situace (nemoc partnera, úmrtí partnera), obsedantně-kompulzivní myšlenky, projevy.

harita Most od září začala provozovat Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček s celkovou kapacitou 16 lůžek. A od listopadu začal běžet pod křídly Charity Most projekt Centra pro oběti domácího násilí, jehož je město Most partnerem.

V závěru roku končí poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Záplata, které provozuje Diakonie Církve Bratrské v Mostě.

Statutární město Most komunitně plánuje sociální služby již od roku 2005. Plánování umožňuje, aby tyto služby odpovídaly místním specifikům a potřebám občanů, což zvyšuje dostupnost sociálních služeb a jejich kvalitu. Do komunitního plánování je zapojeno město Most, poskytovatelé sociálních služeb a také osoby z řad veřejnosti či uživatelé sociálních služeb. Zapojené organizace se sdružují ve třech koordinačních skupinách: 1 – Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři, 2 – Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení, 3 – Volnočasové a prorodinné aktivity.