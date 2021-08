Soud hledá nové přísedící…

Okresní soud v Mostě hledá nové zájemce o výkon funkce přísedících na funkční období 2022-2026. Přísedící zasedají v trestních senátech, v nichž se rozhoduje o závažných trestných činech, a také se podílejí na rozhodování v senátních věcech občanskoprávních.

Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

Zájemce musí doložit výpis z trestního rejstříku, náklady na jeho pořízení mu budou při podání žádosti proplaceny. Narození před 1. prosincem 1971 potom musí doložit také lustrační osvědčení, žádost za ně podá Magistrát města Mostu. Pokud žadatel má již lustrační osvědčení vydáno, doloží jej při podání žádosti.

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let. Každý přísedící by měl být schopen zasedat zhruba po dobu dvaceti pracovních dnů v roce (ne vcelku), ale konkrétní zatížení přísedících může být i vyšší.

Při účasti na jednání soudu náleží přísedícímu náhrada hotových výdajů (jízdné), náhrada ušlé mzdy a dále pak paušální náhrada ve výši 150 Kč.

Protože kandidáty na přísedící navrhují a volí členové zastupitelstva, je třeba žádost o výkon funkce přísedícího podat na Magistrát města Mostu, 1. patro, kancelář 103 nebo č. 112, od pondělí 16. srpna do 10. září 2021 v úřední dny pondělí, středa 8 – 17 hodin nebo úterý, čtvrtek 8 – 14 hodin. Přísedící musí být přihlášen k trvalému pobytu v Mostě nebo v Mostě pracovat.