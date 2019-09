Soud poslal hříšníka ihned za mříže

Policisté hlídkové služby přistihli v pondělí v odpoledních hodinách v ulici Pod koňským vrchem řidiče, který neměl za volantem osobního vozidla co dělat. Muž má rozhodnutím soudu vydán zákaz řízení všech motorových vozidel, který je platný od srpna 2019 do roku 2021. Řidič byl už o víkendu kontrolován v centru Mostu při řízení vozu a policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. I ve druhé polovině srpna řídil přes zákaz řízení a letos byl dvakrát přistižen při řízení pod vlivem návykové látky. Soud v Mostě rozhodl o okamžitém nástupu do výkonu trestu odnětí svobody a policisté 22letého Mostečana do vězení eskortovali včera.