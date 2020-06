Soud rozhodl: stavební povolení na spalovnu platí!

Nejvyšší správní soud v Brně po téměř sedmi letech sporů, zamítl žalobu ekologických aktivistů, na stavební povolení na spalovnu komunálního odpadu EVO Komořany a potvrdil tak definitivně jeho platnost.

Stavební povolení bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vydáno v srpnu 2013. K vydanému stanovisku však v září podalo jako účastník řízení Hnutí Duha rozklad k ministrovi. Rozkladová komise a následně svým rozhodnutím i ministr MPO ČR svým podpisem potvrdili vydané povolení v plném rozsahu a dne 6. 12. 2013 stavební povolení nabylo právní moci, čímž došlo k završení povolovací etapy projektu.

O dva měsíce později však podalo Hnutí Duha další žalobu, tentokrát na rozhodnutí ministra MPO ČR ohledně zamítnutí jejich rozkladu. Žalobu Městský soud v Praze v září 2018 opět zamítl a tak se hned v listopadu téhož roku obrátili ekologičtí aktivisté na Nejvyšší správní soud v Brně s kasační stížností proti rozsudku MS v Praze.

Nejvyšší soud v Brně vydal dne 4. 6. 2020 rozsudek, v němž kasační stížnost Hnutí Duha zamítl a tím potvrdil pravomocné stavební povolení pro EVO Komořany.

Stavba byla zahájena počátečními pracemi (demolice, přípojky, oplocení, vrátnice), které již od roku 2014 do současnosti průběžně probíhají.

Důvod, proč stavba nejede dle původního plánu, je stále tentýž. Dosud chybí základní podmínky jako legislativa v oblasti odpadů, nastavení efektivního a přehledného ekonomického prostředí. Dnešní cena za ukládání komunálního odpadu je stále velice nízká, proto tento způsob likvidace je stále preferován, ačkoliv je to pouze odložení problému „kam s ním“ do budoucna.

„V současné době nedává výstavba ZEVO jednoznačný ekonomický smysl. Současný návrh zákona o odpadech sice posunuje nakládání s odpady směrem k využití, ale zároveň ho oddaluje. Původní termín odklonu od skládek se posunul z roku 2024 na rok 2030. V praxi to může znamenat další

odklad dokončení projektu spalovny v Komořanech. Projekt má veškerá potřebná povolení, co ale společnost dosud nemá je jistota, že bude mít dostatečný přísun odpadu. Některá města v kraji projekt podporují a uzavřela s námi dohody, např. Most, Chomutov, Ústí n/L, Teplice, Bílina, Jirkov, Kadaň. Minulý týden podepsalo dohodu i město Litvínov. Ale stále se jedná o podporu deklaratorní a my bez zajištěného odpadu stavět nemůžeme. Pokud dojde ke změně stávajících podmínek, můžeme začít stavět ihned“, řekl Per Mareš, technický ředitel United Energy.