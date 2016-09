Soud zprostil viny Martina Kliku

Dnes zprostil Okresní soud v Mostě viny za zabití z nedbalosti Martina Kliku, krajského radního a litvínovského zastupitele. Politik čelil obvinění, že v roce 2013 při dopravní nehodě zabil člověka. „Bezprostředně po dopravní nehodě, při které zemřel člověk, jsem vyjádřil velikou lítost nad zmařeným životem. Lidského života lituji stále, ale ani tehdy ani nyní necítím žádnou vinu. Dopravní nehodě jsem nemohl zabránit a už podruhé to uznal i soud. Soudce přihlédl zejména ke skutečnosti, že muž, který přebíhal čtyřproudovou rychlostní komunikaci v místě, kde nemá chodec co dělat, způsobil krátce předtím dopravní nehodu. Opilý jel po čtyřproudové komunikaci v protisměru s neosvětleným vozidlem a čelně se srazil s jiným autem. Posádku vozidla, které sám naboural, žádal, aby na místo nevolala Policii ČR. Z havarovaného auta utekl na nedalekou čerpací stanici. U obsluhy čerpací stanice se domáhal dalšího alkoholu. Když mu nevyhověla, přebíhal čtyřproudovou komunikaci ke druhé čerpací stanici, přičemž se střetl s mým vozem. Znalecké posudky potvrdily to, co jsem sám u soudu opakovaně uváděl. V době srážky jsem jel rychlostí nižší než 90 km v hodině. Plně jsem se věnoval řízení, nebyl jsem pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky, nejedl jsem, nepil, nekouřil ani netelefonoval. Se spolujezdcem jsem v době nehody nemluvil. Mnou řízené auto bylo v dobrém technickém stavu krátce po technické kontrole. Těsně před srážkou mě v levém rychlostním pruhu míjela dodávka, která mi zakrývala pohled na levou stranu vozovky. Opilý chodec vběhl do vozovky ve chvíli, kdy dodávka projela. Měl jsem šanci vidět ho a reagovat pouhou 1,4 sekundy před srážkou, což ani podle znalců nelze jinak, než se jen pokusit o úhybný manévr. To jsem také udělal. Po srážce jsem ihned zjišťoval stav sraženého chodce a zraněnému okamžitě přivolal lékařskou pomoc. Velmi lituji celé události, nicméně nemohl jsem jí nijak zabránit a nenesu na ní žádnou vinu,“ prohlásil k celé události Martin Klika. Soudní peripetie se táhnou už od roku 2013 a hned tak zřejmě neskončí. Přestože je soudce okresního soudu Jan Hartman už podruhé přesvědčen o nevině Martina Kliky, státní zástupce se odvolal. Podle soudce udělal Martin Klika všechno, co se v dané chvíli dalo udělat. Podle soudce rozhodnutí o rozsudku ovlivnila také skutečnost, že opilý chodec jen chvíli před nehodou sám způsobil dopravní nehodu, ke které si ani nepřál Policii ČR. Státní zástupce žádal pro Martina Kliku roční podmínečný trest se zkušební dobou tři roky. Zákaz řízení nežádal.