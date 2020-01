Soutěž s litvínovskou knihovnou: „Proč bys chtěl bydlet v knihovně“?

V roce 2019 se k nám do Městské knihovny Litvínov zaregistrovalo 56 dětí více než v roce 2018.Z toho plyne jasná věc… Každé dítě by chtělo bydlet v knihovně. Otázkou je proč?

Knihovnice Míša se rozhodla této záhadě přijít na kloub a vyhlásila literární soutěž na téma: „Proč bys chtěl bydlet v knihovně?“. Svá literární dílka odevzdejte ve čtvrtek 9. 1. 2020. Soutěž je určena dětem s platnou kartičkou do knihovny.