Speciální tahač – rekordman ozdobí letošní Truck Festival

Několik atrakcí zpestří oblíbenou přehlídku The Most Truck Festival, která bude ve dnech 29. a 30. srpna už počtvrté součástí závodního víkendu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix na mosteckém autodromu. Jednou z nich bude speciál závodního týmu Buggyra Racing, s nímž na konci června v té době teprve patnáctiletá jezdkyně Aliyyah Kolocová vytvořila nový rychlostní rekord. Tým přiveze také tahač, s nímž se zúčastnil na začátku roku nejnáročnější soutěže světa Rally Dakar.

Kolocová ve speciálním tahači na letišti v Panenském Týnci překonala dvě rychlostní světová maxima. I když s ohledem na její věk nejde o oficiální světové zápisy, dcera šéfa týmu Buggyra Racing Martina Koloce zvládla v rekordním čase 500 metrů s pevným i letmým startem. „Aliyyah nemá mezinárodní licenci, takže se jedná o oficiální národní rekord s tím, že ještě nikdo na světě tak rychle nejel. Nakonec vyvinula průměrnou rychlost 136 km/h, jela o šest kilometrů rychleji než dosavadní rekordman Boije Ovebrink,“ vysvětlil týmový manažer Jan Kalivoda.

Dalším zajímavým momentem festivalu bude dražba závodnické kombinézy. Poskytne ji dvojnásobný vítěz evropského mistrovství okruhových tahačů a šéfkonstruktér týmu Buggyra Racing David Vršecký. „Výtěžek je určený pro Nadační fond AUTODROM MOST, jehož posláním je na základě průzkumu potřeb občanů města Mostu a blízkého okolí podporovat zkvalitnění jejich životní úrovně, rozvoj aktivit či zlepšení jejich materiálně-technického vybavení,“ upřesnila marketingová manažerka společnosti AUTODROM MOST Tereza Zajíčková.

Jedná také s dalším českým účastníkem Rally Dakar na tahači Martinem Macíkem. „I on zvažuje vystavení svého speciálu. Když připočteme vyšperkované tahače účastníků festivalu, bude opravdu na co se dívat a co obdivovat,“ doplnila s tím, zájemci o účast na festivalu se ještě stále mohou registrovat zde.

Impulsem založení festivalu byla snaha zúročit déle než čtvrt století trvající tradici závodů tahačů na mosteckém okruhu. „Prestižní podnik, který letos pořádáme už poosmadvacáté, přiláká každým rokem i řadu řidičů kamionů a dalších nadšenců, kteří jsou profesně i zájmově spjati právě s mnohatunovými kolosy. Přehlídku organizujeme tak, aby si ji všichni co nejvíce užili. Letos, bohužel, je vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru počet i pohyb diváků omezený. Na druhou stranu na drtivou většinu závodů, které se už odjely, neměli diváci přístup vůbec,“ doplnila Zajíčková.

Czech Truck Prix nabídne na konci srpna tradičně strhující souboje špičkových jezdců a týmů. Titul evropského šampiona obhajuje německý fenomenální šestinásobný vítěz seriálu FIA European Truck Racing Championship (ETRC) Jochen Hahn. Jedním z jeho největších soupeřů bude opět české želízko v ohni Adam Lacko z týmu Buggyra Racing.

Součástí závodního víkendu bude i tradiční vložená série Renault Clio Cup Central Europe a také několik novinek. Maxx Formula představí novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. Tourenwagen Legenden zahrnuje vozy, jež se v 80. a 90. letech účastnily seriálů DTM, ITC a Superturismo.