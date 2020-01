Spisovatelka z Obrnic představila svou knižní prvotinu „Nevěsta v okovech“

Osmačtyřicetiletá asistentka českého zastoupení zahraniční firmy Blanka Kubíková si splnila celoživotní sen. Jedenáct let od napsání první věty svého premiérového literárního díla se v závěru loňského roku dočkala jeho vydání. Sympatická rodačka z Obrnic u Mostu, kde se svým manželem a dvěma už dospělými dětmi stále žije, nyní svůj román Nevěsta v okovech představila právě zde. Ke slavnostnímu aktu zvolila symbolicky knihovnu v místním integrovaném centru volnočasových aktivit.

„Kniha se vlastně rodila zhruba osm měsíců, zbylých deset let jsem se k psaní vracela jen velmi sporadicky. Nebyl prostě čas, věnovala jsem ho rodině, práci i koníčkům, mezi nimiž vede zejména tanec. Ale na prahu loňského roku jsem si řekla, že to své malé dílko zkusím dokončit. A podařilo se,“ svěřila se Blanka Kubíková svým spoluobčanům, kteří ji přišli podpořit v hojném počtu. Nechyběl ani obrnický starosta Stanislav Zaspal. „Je to pro naši obec i nás všechny historická událost, jsme na Blanku právem hrdi. To, co dokázala, je povzbuzující i inspirující,“ zahájil autogramiádu knihy a úspěšnou rodačku obdaroval květinami.

Začínající spisovatelce může závidět leckterý zkušený literát. Oslovila nakladatelku Markétu Harasimovou, která si po přečtení anotace románu ihned vyžádala celý rukopis. A hned druhý den autorce nabídla smlouvu na vydání knihy. „Byly to stresující okamžiky. Měla jsem přirozeně strach, že reakce bude odmítavá. Ale bylo to úplně naopak, paní nakladatelka se nadchla a po třech měsících už byl román na pultech knihkupectvích. Nicméně pořád je pro mě rozhodující reakce čtenářů,“ upřesnila debutující autorka. I ten je ale podle dosavadních ohlasů více než příznivý.

Už nyní se dá proto hovořit o úspěchu, náklad 500 výtisků románu je už totiž téměř vyprodán. „Opravdu mě to mile překvapilo, protože samozřejmě kniha není v žádné prodejně na očích, je zastrčena mezi stovkami dalších titulů. Ale opravdu dobrou marketingovou práci předvedla paní nakladatelka, knihu jsme propagovali na sociálních sítích a hodně pomohla doporučení mých nejbližších, přátel a kamarádů,“ vypočítává Blanka Kubíková možné důvody pozitivního přijetí knihy mezi čtenáři.

Inspirací premiérového knižního příběhu byl autorce „dnešní trochu šílený svět“. Příběh s prvky thrilleru nešetřící erotickými pasážemi sleduje zamilovanou mladou ženu, kterou vzápětí po svatbě domněle dokonalý manžel uvězní ve sklepení kamenné tvrze a ona prožívá nejhrůznější okamžiky svého života. „Nejde o autobiografii, jak se mě často čtenáři ptají. Příběh je od A do Z skutečně smyšlený,“ usmívá se atraktivní blondýnka.

Vše nasvědčuje tomu, že kariéra spisovatelky po úspěšné prvotině nekončí. „Už pracuji na další knize, tentokrát to bude více román pro ženy. Víc ale prozrazovat nechci, doufám, že čtenáře, zejména tedy čtenářky, nezklamu,“ doufá Blanka Kubíková.