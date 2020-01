Zájemci o Truck Festival na autodromu se už mohou registrovat

Společnost AUTODROM MOST zveřejnila na svých webových stránkách informace o oblíbené přehlídce The Most Truck Festival, která bude ve dnech 29. a 30. srpna už počtvrté součástí závodního víkendu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix. Zájemci o účast na festivalu se tak už mohou registrovat zde.

Festival si podle obchodního manažera pro sport Jakuba Krafka už vybudoval renomé, účastníci předcházejících ročníků jej hodnotí velmi pozitivně. Vedle tuzemských majitelů kamionů, dopravců či spedičních firem se stále více hlásí i zahraniční, zejména z Německa. „Důkazem, že přehlídka přitahuje zájem, je i účast dealerů zavedených evropských značek, jakými jsou Iveco, Mercedes-Benz nebo Volvo. Prezentují zde nabídku vozů i služeb. Doporučujeme přihlásit se na festival co nejdříve, kapacita je i vzhledem k fanoušky hojně navštěvovanému závodnímu víkendu omezená,“ upozornil.

Impulsem založení festivalu byla snaha zúročit čtvrt století trvající tradici závodů tahačů na mosteckém okruhu. „Atraktivní podívaná, kterou letos pořádáme už poosmadvacáté, přiláká každým rokem i řadu řidičů kamionů a dalších nadšenců, kteří jsou profesně i zájmově spjati právě s mnohatunovými kolosy. Přehlídku organizujeme tak, aby si ji všichni co nejvíce užili,“ doplnil Krafek.

Přidanou hodnotou je i pro diváci závodního víkendu spanilá jízda účastníků Truck Festivalu po velkém závodním okruhu. Tentokrát se uskuteční v sobotu po skončení programu na dráze. „Mezi naleštěnými krasavci nebudou opět chybět ani americké a historické kamiony, je impozantní sledovat na sto těchto kolosů pohromadě,“ upřesnil manažer autodromu.

Czech Truck Prix nabídne na konci srpna tradičně strhující souboje špičkových jezdců a týmů. Titul evropského šampiona obhajuje německý fenomenální šestinásobný vítěz seriálu FIA European Truck Racing Championship (ETRC) Jochen Hahn. Jedním z jeho největších soupeřů bude opět české želízko v ohni Adam Lacko z týmu Buggyra Racing.

Součástí závodního víkendu bude i tradiční vložená série Renault Clio Cup Central Europe a řada novinek. „Tentokrát je tvoří závodní série historických speciálů, z nichž největší pozornost fanoušků jistě přitáhne MAXX Formula. „Je vypsaná pro vozy vysokoobjemových monopostů kategorií Formule 1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. V případě příznivých klimatických podmínek se tedy dá předpokládat, že se dočkáme rychlostního rekordu dráhy,” láká Jakub Krafek na atraktivní podívanou.