Správce psího útulku v Rudolicích po pětadvaceti letech odchází, město se s ním rozloučilo s velkým poděkováním

Vedení města Mostu se rozloučilo se správcem městského útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích panem Antonínem Šlégrem, který 30. dubna na svoji žádost končí. „Děkujeme za práci, kterou pro město Most dělal více než 25 let v městském útulku. Provoz zařízení pro opuštěná zvířata v Rudolicích bude nově zařazen pod Městskou policii Most. Již brzy představíme novinky, které v útulku chystáme,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.