Správci domů se osvědčili – projekt bude pokračovat

Úspěšný projekt Správce domu – preventista, který se zaměřuje na zlepšení života v sociálně vyloučených lokalitách, bude pokračovat i v příštím roce.
Projekt se ukázal jako účinný nástroj prevence problémů v bytových domech. Díky pravidelné a viditelné přítomnosti správců se v dotčených oblastech výrazně zlepšila bezpečnostní situace, péče o společné prostory i vzájemné soužití obyvatel.
Správci domu zde působí nejen jako osoby dohlížející na pořádek a údržbu, ale také jako prostředníci mezi obyvateli, městem a dalšími institucemi. Jejich role spočívá především v řešení drobných konfliktů, dohledu nad čistotou a komunikaci s nájemníky, čímž napomáhají udržet v domech klid a pořádek.
Zpětné vazby od realizátorů projektu i obyvatel jednoznačně potvrzují jeho funkčnost a společenský přínos. Projekt tak už nyní přináší konkrétní a měřitelné výsledky v praxi.