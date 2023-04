Spuštění tramvajové trati nabírá další zpoždění, cestující začínají být nervózní

Rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova se měla stihnout do konce března. Práce ale stále probíhají a cestující začínají být nervózní. Ptají se, kdy bude trať zprovozněna.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Litvínovem a Zálužím nabrala další zpoždění. S výlukou tramvají a náhradní autobusovou dopravou mezi Mostem a Litvínovem tak musíme počítat nejméně do konce dubna! Výluka tramvají, rozšířená na celou trasu z Litvínova až do Mostu trvá už přes půl roku a potrvá i nadále. Před spuštěním ostrého provozu v polovině března nastaly totiž na trati vážné komplikace kvůli poškození kabeláže. Zhotovitel rozhodl o částečné výměně kabelů, což posunulo termín o další týdny. Zpoždění může navíc vážně ohrozit čerpání dotačních prostředků. „Udržitelnost a možnost čerpání dotačních prostředků v rámci rozdělené etapy rekonstrukce trati je jen do 28. 4. Jak to tedy bude?“ zjišťoval litvínovský zastupitel Daniel Urik. „Časová rezerva je konec června, kdyby se stalo něco nepředvídatelného. Předpokládáme ale, že čerpání dotace nebude ohroženo a stihneme termín vymezený dotací,“ sdělil technický náměstek Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimír Šefr a dále uvedl: „Výluka zůstává nadále až do Mostu, protože zhotovitel nebyl schopen garantovat, že i kabeláž v úseku otočky u chemičky je v pořádku. Nakonec se ukázalo, že není. Chápeme, že je to komplikace pro cestující. Starší kloubové autobusy dosluhují, zapůjčili jsme si ale i další vozy“.

Náklady na rekonstrukci první etapy činí tři sta milionů korun. Kvůli závadě kabelů a vícepracím se však částka navýší. „Vícepráce jdou za zhotovitelem, a to včetně penále za nedodržení termínů,“ připomněl náměstek Šefr.