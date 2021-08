Stan mobilního očkovacího týmu v Litvínově navštívil ministr zdravotnictví

Mobilní očkovací tým Krajské zdravotní, který zajišťuje Nemocnice Most vyjel do vyloučené lokality v Litvínově – Janově. Očkování jednodávkovou vakcínou Janssen proti nemoci COVID-19 zde nabídl zájemcům bez nutnosti předchozí registrace. Stan mobilního očkovacího týmu po poledni navštívil i ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, který se v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera a generálního ředitele Krajské zdravotní Petra Malého osobně přesvědčil, jak očkování ve vyloučených lokalitách Ústeckého kraje probíhá.

„Zapojení mobilních očkovací týmů, jaké má čtyři i Krajská zdravotní, je strategií, kterou chceme rozvíjet. Nyní už se nepohybujeme v rámci registračního systému očkování proti COVID-19 v řádech desítek tisíc nových registrací. Jde nám o každého jednotlivce, každý naočkovaný je pro nás cenný. Proto jsou mobilní týmy řešením ať už pro očkování ve vyloučených lokalitách, nebo když to mají lidé na očkování daleko, případně se nezaregistrovali z různých jiných důvodů. V České republice je momentálně aktivních 24 mobilních očkovacích týmů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Do očkovacího stanu mohli lidé přijít v Litvínově – Janově před hlavní vchod zdejší základní školy. Očkování zde měly možnost podstoupit za přítomnosti pediatra i děti starší 12 let. Další mobilní tým Krajské zdravotní, a.s., v úterý očkoval zájemce starší 16 let v Děčíně – Boleticích nad Labem. Mobilní tým bude s vakcínou k dispozici pro zájemce starší 16 let v Děčíně i ve středu 18. srpna od 10.00 do 18.00 hodin před vlakovým hlavním nádražím v ulici Čsl. mládeže.

Do 16. srpna mobilní očkovací tým Krajské zdravotní, a.s., se základnou v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vyjel dvakrát do vyloučené lokality sídliště Mojžíř v ústeckém obvodu Neštěmice a mobilní očkovací tým mostecké nemocnice rovněž dvakrát, a to na sídliště Chanov a do samotného Mostu. Celkem při dosavadních čtyřech výjezdech jednodávkovou vakcínu přijalo 275 osob.