Stánek Krajské zdravotní je na festivalu středem zájmu

Na olympijském festivalu, který běží současně s Letními olympijskými hrami 2024 v Paříži hry od 26. července do 11. srpna u jezera Most, zaznamenává speciální stanoviště Krajské zdravotní velký zájem návštěvníků. Díky spolupráci s Českým olympijským výborem zde po celých sedmnáct dní nabízí program zaměřený na zdraví a životní styl: poradenství, praktické ukázky, prevenci i soutěže pro děti.

V uplynulých dnech mohli zájemci na stanovišti Krajeksé zdravotní hovořit se zdravotníky různých oborů. Představilo se například oddělení následné a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, oddělení následné péče a rehabilitace, psychiatrické oddělení mimo jiné s prevencí zaměřenou na zdravý životní styl u dětí „GO OFFLINE“, oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie, neurologické oddělení s prevencí cévní mozkové příhody či oddělení klinické farmacie s radami k optimální sestavě léčiv, které pacienti potřebují k řešení svých obtíží.

Pacienty mostecké nemocnice přišel také potěšit maskot olympijských her, červená figurka Phryges. Úsměvy vykouzlil především pacientům na dětském a dorostovém oddělení, ale překvapil i návštěvníky na řadě dalších míst v nemocnici.

Stanoviště KZ je zařazeno jako místo k plnění úkolů do Hrací karty, soutěže pro děti. Při procházení stanovišť na OF mohou návštěvníci sbírat razítka do své Hrací karty za různé splněné úkoly. Celkem jde o 23 stanovišť spojených se sportem či edukací, plus tři bonusová místa, která jsou umístěna mimo areál festivalu: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Hrad Hněvín a rozhledna Elektrárny Ledvice. Za splnění úkolů na 12 stanovištích získají hráči diplom, na 16 stanovištích kromě diplomu i medaili. A pokud splní 20 výzev, tak k diplomu a medaili dostanou i dárek. Hrací kartu lze zakoupit za 50 korun hned u vchodu do areálu, odměny je možné si vyzvednout v centru Hracích karet.

Poděkování za každodenní práci, zajištění provozu stánku i přípravu programu stanoviště Krajské zdravotní na olympijském festivalu u jezera Most patří dobrovolníkům z Nemocnice Most, kteří se spolu s tiskovým a komunikačním oddělením Krajské zdravotní na organizaci spolupodílejí. „Jsem velmi ráda, že se podařilo díky skvělé spolupráci s Českým olympijským výborem zajistit účast Krajské zdravotní na tak krásné a výjimečné akci, jakou Olympijský festival je. Všem zdravotníkům, kteří se v uplynulých dnech návštěvníkům v našem stánku věnovali, patří velké poděkování. Stejně jako těm, kteří se tu ještě vystřídají do neděle 11. srpna, kdy máme na poslední den připravenou prezentaci dobrovolnického programu a sociálních služeb,“ řekla Eva Hlaváček, koordinátorka dobrovolnického programu mostecké nemocnice.

Pro následující dny olympijského festivalu u jezera Most má Krajská zdravotní na svém stanovišti připraveny ukázky a konzultace z dalších medicínských oborů. Například k dárcovství krve a kostní dřeně podají informace zdravotníci z transfuzního oddělení. Ortopedičtí specialisté, kromě ukázky vyšetření, přiblíží problematiku kloubních náhrad i využití 3D tisku v oboru, nemůže zde chybět oddělení sportovní medicíny. S tématem „Nemocnice pro plyšáky aneb do nemocnice se nebojíme“ a soutěžemi se zdravotnickou tematikou dorazí dětské a dorostové oddělení, a ve stánku se objeví i nutriční poradna. Program na každý den je vyvěšen přímo na stanovišti, najít ho lze také na facebooku Krajské zdravotní, stáhnout ho je možné i na webu www.kzcr.eu