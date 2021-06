Startuje rekonstrukce SNP: Řidiči pozor na omezení!

V ulici Slovenského národního povstání začne v pondělí 7. června 2021 rekonstrukce ulice, která bude rozdělena na tři etapy. V rámci rekonstrukce dojde k převedení veškeré dopravy do dvou prostředních protisměrných jízdních pruhů. V obou krajních pruzích, včetně přilehlých parkovacích zálivů budou probíhat stavební práce. Po dokončení prací v krajních jízdních pruzích bude veškerá doprava převedena na tyto nové úseky a stavební práce se přesunou právě do středu pozemní komunikace.

První etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky s ul. Žatecká a Čsl. armády do zhruba jedné poloviny ulice Slovenského národního povstání, a to včetně stavebních úprav samotné zmíněné okružní křižovatky. Druhá etapa bude následovat od průsečné křižovatky s ul. Pod Resslem a Alej B. Němcové opět do středu ulice Slovenského národního povstání. Třetí etapou následně bude výstavba okružní křižovatky s ul. Pod Resslem a Alej B. Němcové. V dotčených úsecích ulice Slovenského národního povstání bude omezen průjezdní profil komunikace a parkování. Prioritou je především neomezené zajištění městské hromadné dopravy a bezproblémový průjezd složek IZS, zejména pak sanitních vozů.