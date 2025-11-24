Stavební práce na silnici I/27 mezi Litvínovem a Mostem jsou hotové

redakce HL
RSDStavební práce na silnici I/27 mezi Litvínovem a Mostem se blíží ke konci. Řidiči nyní úsekem projedou bez semaforů, v místě však nadále probíhají dílčí práce, které potrvají do konce listopadu.
Oprava 1,5 km dlouhého úseku silnice I/27 probíhala od července. „Oprava se prováděla technologií recyklace za studena, při níž je původní vozovka odfrézována, na místě smíchána s pojivem a z této směsi vzniká nová konstrukční vrstva. Tato technologie je ekonomicky úsporná a šetrná k životnímu prostředí. Součástí prací byla také obnova nezpevněných krajnic, pročištění odvodnění, údržba vybavení komunikace a výměna obrusné vrstvy na mostě,“ uvedla Kamila Zahálková z Oddělení regionální a celostátní komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Zhotovitelem je společnost Silnice Group, smluvní cena činí 26,83 mil. Kč bez DPH.

