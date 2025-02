ŠTĚPÁN JAVŮREK: „TY VOLE, ŽIVEJ SPISOVATEL!“

Kdo by si chtěl v mostecké knihovně půjčit knihy Sudetský dům, Chaloupky nebo Nebe nad Perninkem od Štěpána Javůrka, musí do pořadník. Jdou doslova z ruky do ruky. Za svými čtenáři se autor vypravil osobně a to na besedu do mostecké knihovny.

Hned v úvodu začal krušnohorský sympaťák historkou. „Mám jednu historku z Mostu, kde jsem měl svojí první besedu a na tu přišel jen jeden pán. Tak jsem ho vzal na pivo a pak jsem se vracel domů vlakem, protože auto jsem tu musel nechat,“ zavzpomínal na rok 2021 a přidal postřeh ze školní besedy, kde studenti návštěvu autora kvitovali slovy: „Ty vole, živej spisovatel……“.

Od roku 2021 uběhlo hodně času a Štěpán Javůrek už nejenže plní místnosti svými čtenářů, ale patří mezi jejich oblíbence. Především pak u těch místních, neboť jeho romány a povídky se odehrávají v Krušných horách odkud také sám pochází. „Jsem tu doma a mám ten kraj rád. Chci ho přibližovat lidem i v jiných regionech, kde nás vnímají jinak, než je skutečná realita,“ řekl ke svým knihám a dodal: „Je důležité si připomínat tradice tohoto regionu, navazovat na ně a poznávat jeho historii.“

Děj některých knih zasadil Štěpán Javůrek do kouzelných, i když zaniklých míst. „Když zbouráte vesnici nebo město a vyženete lidi, neznamená to, že odtud zmizí i ta energie,“ poznamenal.

Povídalo se nejen o knihách a Krušných horách, ale také o cestování o velmi vzdálených zemích, kam se Štěpán Javůrek vydává. Návštěvníky potěšil zprávou, že už na jaře se dočkají Krušnohorských osudů II. „Život sám píše příběhy, které jsou neuvěřitelné. Když bych některý z těch příběhu napsal podle skutečnosti jako beletrii, tak by to nevymyslel žádný spisovatel,“ řekl k obsahu připravované knihy. Na podzim se prý pak můžeme těšit na zcela nový román opět z našeho kraje. Poslední novinkou na knižních pultech je třetí díl románu Sudetský dům.