DIVADELNÍ SEZÓNU V MOSTECKÉM DIVADLE ODSTARTUJE 21.ÚNORA AUDIENCE

První letošní premiérou mostecké činohry je divadelní hra Václava Havla Audience. Hra se odehrává v 70. letech 20. století v Československu, v období totalitního režimu ve sládkově kanceláři v nejmenovaném pivovaru. Ukazuje absurditu komunistické společnosti, propast mezi intelektuály a burany a kritiku totality a nesvobody.

Audience je jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla z roku 1975. Vaněk jako spisovatel pracuje v době totality v pivovaru, kde koulí sudy do sklepů. Sládek však Vaňkovi nabídne možnost povýšit na místo skladníka, což by pro Vaňka bylo ideální, protože by mohl v klidu psát své hry. Jak se sládek vyjadřuje, „nebudete přece pořád koulet s cikánama sudy“. Pokud by ale chtěl tuto činnost vykonávat, musel by na sebe donášet sládkovi. Sládek totiž na Vaňka musí psát zprávy pro StB, což považuje z tvůrčího hlediska za náročné a rád by se toho zbavil. Vaněk nabídku odmítá – v závěru díla pochopí bezvýchodnost celé situace a nejen to, dokonce absurditu celé doby. Hra končí Vaňkovými slovy „Je to všechno na hovno“.

Vaněk v podání Jana Beneše je inteligentní, intelektuální spisovatel nucený pracovat v pivovaru a je sledován tajnou policií. Po celou hru používá spisovný jazyk a má ušlechtilé způsoby vyjadřování i chování. Přesto je ale v jistých věcech zásadový a nekompromisní.

Sládek, jehož ztvárňuje Marcel Rošetzký je nadřízený Vaňka, rozhoduje o umístění pracovníků v pivovaru, ve Vaňkovi vidí autoritu i přes to, že je Vaněk jeho podřízený. Snaží se mu podlézat a chce se mu svěřovat. V průběhu hry se víc a víc opíjí. Je typickým představitelem jednoduššího člověka a ignoranta, projevuje se to jednak jeho projevem, jazykem, intelektem a také tím, že Vaňkovi tyká, přestože ten mu v celé hře vyká. Premiéra se uskuteční 21. února od 19.30 v Divadle rozmanitostí.