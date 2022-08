Radní schválili zvýšení náborového příspěvku pro nové strážníky/strážnice Městské policie Most ve výši 80 tisíc Kč. Důvodem je zvýšení atraktivity Městské policie Most jako zaměstnavatele a oslovení většího počtu uchazečů o tuto práci. Vyplacení náborového příspěvku je rozloženo do 4 let. V současné době je výše náborového příspěvku 20 tisíc Kč.