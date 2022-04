Studenti si vyzkoušeli roli krajských zastupitelů

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se konalo zasedání simulovaného studentského zastupitelstva. Třiadvacet žáků druhého ročníku Obchodní a jazykové školy v Ústí nad Labem se vžilo do rolí krajských zastupitelů a zkusilo si, jaké to je prezentovat před ostatními vlastní bod do zastupitelstva, uvádět argumenty v diskusi s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem, obhájit své nápady a v neposlední řadě body v rámci programu zasedání také odhlasovat.

Žáci ústecké obchodní školy strávili na krajském úřadě celé dopoledne. Akce se uskutečnila v rámci Evropského programu Erasmus+, realizátorem akce pak byla společnost Agora Central Europe, která realizaci studentského zastupitelstva školám nabízí. Jedním z cílů projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o lokální politiku a problémy v jejich okolí. Žáci se naučí, jak se mohou zapojit do jejich řešení.

„Věřím, že si žáci odnesli spoustu zajímavých poznatků do života a že si zlepšili komunikační schopnosti, které se mohou hodit nejen u maturitních zkoušek, ale především v dalším profesním životě,“ uvedl hejtman Jan Schiller.